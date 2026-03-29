Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnung misslingt

Schleiz (ots)

Zwischen dem 27.03.2026, 16:00 Uhr und dem 28.03.2026, 21:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in die Wohnung (Hochparterre)des Mehrfamilienhauses in Schleiz, Am Oelschweg 17 von außen einzudringen. Zunächst wurde versucht über den Balkon in die Wohnung zu gelangen. Als dies misslang, wurde ein angekipptes Fenster angegriffen, um in die Wohnung zu gelangen. Auch dieser Versuch scheiterte jedoch. Aufgrund des nunmehr zweiten gleichgelagerten Sachverhalts in Schleiz im Wohngebiet am Oelschweg im März 2026 wird darauf hingewiesen: Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Jedes Fenster ist auch nur bei kurzer Abwesenheit zu schließen. Ebenso sind Hauseingangs- und Wohnungstüren nicht nur zuzuziehen, sondern zu verriegeln. Dies gilt auch für Fenster und Türen in oberen Etagen, die durch vorhandene Aufstiegshilfen, wie Rankhilfen oder Mülltonnen erreicht werden können.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder zu Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell