Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Austausch zwischen Feuerwehr und Autobahnpolizei

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Hünxe (ots)

Im August des vergangenen Jahres hat die Bezirksregierung Düsseldorf der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe einen Einsatzbereich auf der Bundesautobahn 3 zugewiesen. Um die Zusammenarbeit bei Einsätzen in diesem Bereich zu intensivieren, kamen die Mitglieder der Feuerwehr und Vertreter der Autobahnpolizeiwache Hünxe des Polizeipräsidiums Düsseldorf zu einem gemeinsamen Treffen im Ratssaal der Gemeinde Hünxe zusammen.

Im Mittelpunkt des Treffens stand der fachliche Austausch. Dabei wurden sowohl praktische Einsatzerfahrungen als auch rechtliche Grundlagen thematisiert. Ziel war es, das gegenseitige Verständnis für Abläufe und Zuständigkeiten zu vertiefen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Abstimmung der jeweiligen Arbeitsweisen. Es wurde besprochen, wie Einsatzabläufe künftig noch reibungsloser gestaltet werden können und welche Aufgabenbereiche den einzelnen Organisationen zukommen. Durch klare Zuständigkeiten und abgestimmte Vorgehensweisen soll die Effizienz bei Einsätzen auf der Autobahn weiter verbessert werden.

Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Austausch sehr zufrieden und betonten die Bedeutung einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit Blick auf zukünftige Einsätze lautet das gemeinsame Fazit: "Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit."

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