FW Hünxe: Verkehrsunfall mit Quad - Eine schwerverletzte Person
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 1. Mai 2026 um 21:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausleuchten" zur Wilhelmstraße alarmiert.
An der Einsatzstelle war ein Quad von der Fahrbahn abgekommen. Der Rettungsdienst, der bereits vor Ort war, forderte die Feuerwehr zur Amtshilfe nach. Diese leuchtete die Unfallstelle großflächig aus und unterstützte beim Transport einer schwerverletzten Person in den Rettungswagen.
Anschließend wurde das Quad mit einem Seilzug vom Rüstwagen aus dem Graben gezogen, um es auf auslaufende Betriebsmittel zu kontrollieren.
Die Wilhelmstraße blieb für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.
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