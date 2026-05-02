PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit Quad - Eine schwerverletzte Person

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit Quad - Eine schwerverletzte Person
  • Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 1. Mai 2026 um 21:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausleuchten" zur Wilhelmstraße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Quad von der Fahrbahn abgekommen. Der Rettungsdienst, der bereits vor Ort war, forderte die Feuerwehr zur Amtshilfe nach. Diese leuchtete die Unfallstelle großflächig aus und unterstützte beim Transport einer schwerverletzten Person in den Rettungswagen.

Anschließend wurde das Quad mit einem Seilzug vom Rüstwagen aus dem Graben gezogen, um es auf auslaufende Betriebsmittel zu kontrollieren.

Die Wilhelmstraße blieb für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hünxe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren