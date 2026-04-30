Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw-Brand auf der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 30. April 2026 um 14:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurden das Fahrzeug und die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Die BAB 3 blieb für die Dauer des Löschmaßnahmen in Fahrtrichtung Oberhausen durch die Autobahnpolizei gesperrt. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

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