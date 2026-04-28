Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand in einem Waldstück

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 28. April 2026 um 18:46 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zur Gahlener Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war eine etwa 80 Quadratmeter große Fläche in einem Waldstück in Brand geraten. Das Feuer, das sich auf das Unterholz ausgebreitet hatte, wurde mit zwei Strahlrohren gelöscht. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Gahlener Straße blieb für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

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