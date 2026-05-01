Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw-Brand auf Rastplatz an der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 30. April 2026 um 20:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederland alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw im Motorbereich. Passanten hatten mit Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Einsatzstelle wurde zusammen mit der Autobahnpolizei gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde das Fahrzeug teilweise mit Schaum bedeckt. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. 25 Minuten beendet.

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