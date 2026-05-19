Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in der Heinrich-Strohmeier-Straße

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Paderborn (ots)

(sg) Am Dienstag, den 19.05.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn morgens um 08:22 Uhr zu einem gemeldetem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Heinrich-Strohmeier-Straße in den Paderborner Ortsteil Schloss Neuhaus alarmiert.

Im Beisein eines Bewohners war eine Powerbank beim Laden in Flammen aufgegangen. Da das Feuer unmittelbar auf ein Bett übergriff, konnte der Bewohner das Haus nur noch verlassen und die Feuerwehr alarmieren.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte hinter dem geschlossenen Fenster des betroffenen Zimmers bereits eine dichte Rauchschicht festgestellt werden, die sich bereits im Treppenraum nach unten ausbreitete.

Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst untersucht, war aber zum Glück unverletzt.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde das Gebäude noch mittels Lüftern entraucht.

Bei dem etwa zweistündigen Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord, sowie der ehrenamtliche Löschzug Schloss Neuhaus im Einsatz. Die Feuerwehr war insgesamt mit neun Fahrzeugen und ca. 37 Einsatzkräften vor Ort.

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