Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung in Rostock

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 27.05.2026, musste die Polizei Rostock zwei Verkehrsunfälle mit beteiligten Radfahrern aufnehmen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Bereits gegen 12:15 Uhr kam es auf dem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg der Tessiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger deutscher Radfahrer den Weg aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung A 19. Ihm entgegen kam ebenfalls ein 65-jähriger deutscher Mann auf einem Elektrorad. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide Verkehrsteilnehmer in einem Kurvenbereich des Radweges, etwa 100 Meter hinter der Einmündung eines Verbindungsweges in Richtung A 19.

Der aus Richtung Stadtmitte kommende Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Elektrorades erlitt leichte Verletzungen.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Abendstunden im Bereich der Hamburger Straße (L22). Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 18:10 Uhr ein 20-jähriger deutscher Pkw-Fahrer die Hamburger Straße mit seinem BMW stadtauswärts und beabsichtigte, unerlaubt nach links in die Graf-Schwerin-Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen 46-jährigen deutschen Radfahrer, der den dortigen Radweg in Richtung Stadtmitte befuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Der 46-Jährige wurde schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.100 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen hat die Kriminalpolizei übernommen.

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