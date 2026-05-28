Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feststellung eines flüchtenden Täters nach KfZ-Diebstahl in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 28.05.26 kam es gegen 14:15 Uhr in Schwerin Krebsförden zum zeitgleichen Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen. In der Friedrich-Schlie-Straße hatte zuvor ein Tatverdächtiger ein unbeaufsichtigtes Zustellerfahrzeug bestiegen und ist mit diesem geflüchtet. Die eingesetzten Beamten konnten zehn Minuten später zunächst das verlassene Fahrzeug und im Nahbereich auch den gesuchten Täter feststellen. Dieser konnte schon durch das Tragen eines fabrikneuen Staubsaugers erkannt werden. Das Gerät hatte der 40-jährige deutsche Täter zuvor aus einem Paket des Zustellerfahrzeugs ebenso entwendet wie drei weitere Pakete als auch Bargeld und Mobiltelefon der Paktzustellerin.

Bei seiner Flucht führte der Mann das Fahrzeug überdies unter Einfluss von Alkohol und ohne Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und Passanten kam es nicht. Er konnte widerstandslos festgenommen werden und muss sich nun wegen mehrerer verwirklichter Delikte verantworten

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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