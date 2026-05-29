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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch in Reddelich

Reddelich/Landkreis Rostock (ots)

In Reddelich im Landkreis Rostock kam es gestern zu einem Tageswohnungseinbruch in der Alten Dorfstraße. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass sich die unbekannten Täter über den rückwärtigen Bereich des Hauses gewaltsam Zutritt zu diesem verschafften. Dabei nutzten sie in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus und durchsuchten diverse Räumlichkeiten und Mobiliar im Haus. Die Täter entwendeten offenkundig Wertgegenstände als auch Bargeld und verließen die Örtlichkeit im Anschluss in unbekannte Richtung.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz, welcher umfangreiches Spurenmaterial am Tatort sichern konnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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