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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorfahrtverstöße verursachen zwei schwere Verkehrsunfälle im Bereich des Landkreises Rostock

Kühlungsborn/Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag kam es gleich zu zwei gemeldeten Verkehrsunfällen im Landkreis Rostock, bei denen Personen schwere Verletzungen erlitten.

In Kühlungsborn wollte eine 77-jährige Fußgängerin gegen 10:45 Uhr die Strandstraße an der Einmündung zur Ulmenstraße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stand eine 81-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Nissan an jener Einmündung, um vermutlich auf die Strandstraße einzufahren. Da das Fahrzeug hielt, betrat die Fußgängerin die Fahrbahn, um diese zu queren. Plötzlich fuhr das Fahrzeug jedoch an und erfasste die Fußgängerin. Die 77-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste für die weitere medizinische Behandlung in ein Rostocker Klinikum verbracht werden.

Gegen 12:20 Uhr kollidierten ein 68-jähriger Dacia-Fahrer und eine 80-jährige Radfahrerin in Güstrow miteinander. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-Jährige zunächst den Sankt-Jürgens-Weg und beabsichtigte auf die Schwaaner Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende Radfahrerin, die den dortigen Geh- und Radweg aus dem Bredentiner Weg kommend in Fahrtrichtung Bahnhof befuhr und stieß mit dieser zusammen. Die Frau zog sich bei dem Verkehrsunfall ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Rostocker Uniklinik geflogen.

Die jeweiligen Sachschäden an den Fahrzeugen beliefen sich schätzungsweise auf wenige hundert Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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