Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Firmentransporter - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht im Wismarer Stadtteil Dargetzow einen Firmentransporter entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am gestrigen späten Nachmittag gegen 17:00 Uhr im Bereich des Amselweges abgestellt. Heute Morgen gegen 05:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt und die Polizei informiert.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Transporter, der zum Zeitpunkt des Diebstahls ein amtliches Kennzeichen mit HWI-Kennung trug. Das Fahrzeug ist rundherum mit Firmenaufdrucken versehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich des Amselweges oder im Stadtteil Dargetzow verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Transporters geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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