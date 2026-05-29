Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Riskante Flucht vor Polizeikontrolle - Streifenwagen mehrfach gerammt

Teterow/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht entzog sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in äußerst riskanter Weise einer Polizeikontrolle. Im Verlauf der Flucht wurde ein Streifenwagen mehrfach gerammt.

Gegen 1 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Teterow auf der Gasstraße, als ihr an der Kreuzung zur Rostocker Straße ein weißer VW Caddy entgegenkam. Beim Erblicken der Polizei bog der Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Gasstraße ein. Die Einsatzkräfte wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und versuchten, den VW mittels Sondersignalen anzuhalten. Der Fahrer ignorierte die Anhalteaufforderung und setzte seine Fahrt fort.

In Pampow stoppte das Fahrzeug zunächst auf Höhe eines Betriebsgeländes. Dort legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und rammte den hinter ihm stehenden Streifenwagen zweimal, bevor er seine Flucht fortsetzte.

Zwischen den Ortschaften Windischhagen und Basedow-Höhe hielt der VW Caddy erneut auf einer Brücke an. Daraufhin öffnete sich eine Heckklappe des Caddys aus dem eine männliche Person stieg und fußläufig über ein angrenzendes Feld flüchtete. Kurz darauf setzte der Fahrzeugführer erneut zurück und rammte den Streifenwagen ein drittes Mal. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung L20. Das Fahrzeug bog später von der L20 in Richtung Viezenhof auf einen Sandweg ab. In Jägerhof an der L202 verlor sich schließlich die Spur des VW Caddy.

Weder das Fahrzeug noch die aus dem VW ausgestiegene Person konnten in der weiteren Folge aufgefunden werden. Am Streifenwagen entstand durch die Zusammenstöße ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den flüchtenden Personen als auch nach dem weißen VW Caddy. Dieser müsste insbesondere im Heckbereich entsprechende Beschädigungen aufweisen. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Teterow oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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