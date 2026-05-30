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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung nach Brand eines PKW

A60 Fahrtrichtung Darmstadt zwischen AS Lerchenberg und dem Kreuz Mainz Süd (ots)

Am 30.05.2026 wurde gegen 18:22 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen der AS Lerchenberg und dem Autobahnkreuz Mainz Süd gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, befindet sich der Fahrer unverletzt neben seinem Fahrzeug. Dieses steht auf dem Standstreifen. Weitere Personen befanden sich nicht in dem PKW. Das Fahrzeug wird durch die Feuerwehr gelöscht. Der Fahrzeuginnenraum brennt hierbei nahezu komplett aus. Die Fahrbahn wird für Löscharbeiten zwischen 18:27 Uhr und 18:40 Uhr voll gesperrt. Anschließend wird die linke Fahrspur freigegeben. Gegen 18:47 Uhr ist die A60 wieder frei befahrbar. Das Fahrzeug wird abgeschleppt. Als Grund für den Brand nennt der Fahrer einen technischen Defekt. Sein Fahrzeug habe eine Fehlermeldung bezüglich des Kühlmittels angezeigt und geraucht. Nachdem er anhielt und das Fahrzeug verließ, habe der Fahrzeuginnenraum angefangen zu brennen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Ingelheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: PAStHeidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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