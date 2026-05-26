PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Unfall im Berufsverkehr mit vier beteiligten Fahrzeugen

Heidesheim (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08.50 Uhr kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen mussten mehrere Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Zwei Fahrzeugführer schafften es nicht mehr rechtzeitig zu reagieren, wodurch insgesamt vier Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt und durch Rettungskräfte zunächst vor Ort betreut und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zwei Fahrzeuge waren durch die Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und ausgelaufene Betriebsstoffe neutralisiert. Die BAB60 musste für dreißig Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten an der Anschlussstelle Mainz-Finthen in Richtung Europakreisel ab- bzw. umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Telefon: 06132 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 16:09

    POL-VDMZ: PKW-Fahrer fährt in Schlangenlinien vor Fahrzeug der Bundespolizei

    A61, Dintesheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt gegen 00:40 Uhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei fällt ihnen im Bereich der Gemarkung Dintesheim der PKW eines 23-jährigen auf, welcher starke Schlangenlinien fährt. Weiterhin können sie eine Verkehrssituation beobachten, bei der ein ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:43

    POL-VDMZ: Verkehrsüberwachung Pfingstreiseverkehr

    A61 Gau-Bickelheim (ots) - Am Pfingstmontag wurden Kontrollen hinsichtlich des gültigen Feiertagsfahrverbotes, im Bereich der Autobahnen A61 und A63 durch die Autobahnpolizei veranlasst. Das Feiertagsfahrverbot gilt für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen sowie Lastkraftwagen mit Anhänger von der Zeit von 00 bis 22 Uhr. Hiervon sind nur Fahrzeuge befreit, die unter eine Ausnahme fallen bzw. eine Ausnahmegenehmigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren