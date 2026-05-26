Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Unfall im Berufsverkehr mit vier beteiligten Fahrzeugen

Heidesheim (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08.50 Uhr kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen mussten mehrere Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Zwei Fahrzeugführer schafften es nicht mehr rechtzeitig zu reagieren, wodurch insgesamt vier Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt und durch Rettungskräfte zunächst vor Ort betreut und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zwei Fahrzeuge waren durch die Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und ausgelaufene Betriebsstoffe neutralisiert. Die BAB60 musste für dreißig Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten an der Anschlussstelle Mainz-Finthen in Richtung Europakreisel ab- bzw. umgeleitet.

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