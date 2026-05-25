Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsteilnehmer verunfallt nach Alkoholkonsum und unter vermutlicher Beeinflussung von Lachgas

A63 - Gau-Weinheim (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 18:33 Uhr befährt ein 31-jähriger mit seinem PKW die BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Im Bereich der Gemarkung Gau-Weinheim verliert der 31-jährige die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt im Grünstreifen zum stehen. Der 31-jährige verletzt sich hierbei leicht. Andere Verkehrsteilnehmer sind nicht beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme finden die eingesetzten Polizeibeamten eine Lachgasflasche neben dem Unfallfahrzeug. Eine dazugehörige Verschlusskappe kann im Fahrzeug des 31-jährigen aufgefunden werden. Aufgrund des Verdachts der Beeinflussung des 31-jährigen durch Lachgas, wird bei diesem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wird sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wird gegen den 31-jährigen eingeleitet. Im Nachgang räumt der 31-jährige ein in den Mittagsstunden des Unfalltages, Alkohol zu sich genommen zu haben. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Im Einsatz befanden sich zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, ein Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim.

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