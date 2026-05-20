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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach gefährlicher Fahrweise auf der A63

A63, Richtung Mainz, zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09:20 Uhr, wurde der Polizei ein schwarzer Mercedes mit auffälligen Rostflecken gemeldet, der auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Bei dichtem Verkehrsaufkommen habe der Fahrer mehrfach Fahrzeuge rechts über den freigegebenen Standstreifen überholt. Zudem sei es zu mehreren abrupten Spurwechseln gekommen.

Der Mercedes konnte im weiteren Verlauf durch Polizeikräfte kontrolliert werden.

Ob Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten konkret gefährdet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mercedes machen können sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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