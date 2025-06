Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure Autowäsche - Gas mit Bremse verwechselt

Erfurt-Linderbach (ots)

In Erfurt in der Weimarischen Straße versuchte eine Fahrzeugführerin am Sa., den 28.06.2025 gegen 11:10 Uhr in eine, an einem Verbrauchermarkt befindliche, Fahrzeugwaschanlage einzufahren.

Dabei verwechselte die Lenkerin an dem Automatikfahrzeug, nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen, Gas und Bremse.

Durch das Beschleunigen des Pkw wurden zwei weitere Fahrzeuge in der Reihe vor der Fahrzeugführerin in das Innere der Anlage geschoben und beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralles lösten die Airbags des Fahrzeuges aus.

Die Fahrzeuglenkerin musste daraufhin medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde durch eine Abschleppfirma abgeholt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beträgt der entstandene Sachschaden geschätzt derzeit ca. 27.500,- Euro. Ob weitere Beschädigungen an der Waschanlage entstanden, wird eine Begutachtung durch Techniker zeigen müssen.

Die Polizei sicherte Spuren und Aufzeichnungen vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. (MK)

