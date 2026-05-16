Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Charity Run: Rund 5.000 Motorradfahrer unterstützen krebskrankes Mädchen

A60 / Ingelheim am Rhein (ots)

Am heutigen Samstag, den 16.05.2026, fand gegen 11:00 Uhr auf der BAB 60 bei Ingelheim ein Motorradkorso zugunsten eines krebskranken Mädchens statt. Beginnend an der Rastanlage Heidenfahrt Nord fuhr der Korso, bestehend aus etwa 5000 Teilnehmern, über die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Für den Start des Korsos musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. An der Anschlussstelle Ingelheim-West verließ der Korso die Autobahn und fuhr schließlich über die Rheinstraße bis zur Ingelheimer Hafenmole, wo das 8-jährige Mädchen durch den Korso überrascht wurde.

Im Rahmen des Korsos kam es zu zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen im Bereich der Autobahn. Beim ersten Unfall kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Beim zweiten Unfall kam es zu einer Kollision zwischen zwei Motorrädern sowie einem Quad. Dabei wurde eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Darüber hinaus verlief der Korso aus polizeilicher Sicht trotz der hohen Teilnehmerzahl friedlich und geordnet.

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