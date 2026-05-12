Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Erst Flasche aus Auto geworfen - dann Unfall verursacht

A 61/Eppelsheim - Bad Kreuznach (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.05.2026 gegen 21:30 Uhr, dass auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Parkplatzes Langwiese in der Gemarkung Eppelsheim aus einem fahrenden PKW eine Glasflasche geworfen wurde. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer war über die Flasche gefahren. Eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte den besagten PKW VW Golf dann auf der B 41 in Richtung Bad Kreuznach fahrend antreffen. Beim Versuch, den PKW anzuhalten flüchtete dieser in Richtung Bad Kreuznach. Als der 37-jährige Fahrer des Golfs mit hoher Geschwindigkeit von der Gensinger Straße in die Michelinstraße abbiegen wollte, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in das Heck eines geparkten LKW, nachdem er ein Verkehrsschild umgefahren hatte und über den Bordstein gefahren war. Bei dem Mann stellten die Polizisten vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von ca. 1,72 Promille fest und zudem Anzeichen auf Drogeneinfluss. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach aufgenommen. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Ihm drohen nun wegen des Wurfs der Glasflasche aus dem Auto mindestens ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Unfalls unter Einfluss berauschender Mittel ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Damit einhergehend mindestens eine Geldstrafe und der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Höhe des Sachschadens am Golf des 37-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro. Der 37-Jährige selbst blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens am LKW-Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro.

Mögliche weitere Zeugenhinwiese zu dem Wurf der Flasche aus dem fahrenden Wagen auf der Autobahn erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190.

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