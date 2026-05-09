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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Dieselspur auf der A60 nach Kollision mit Stützrad - Zwei Fahrspuren gesperrt

A60, Richtung Bingen, Hechtsheimer Tunnel (ots)

Auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen kommt es derzeit zwischen dem Hechtsheimer Tunnel und der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West zu Verkehrsbeeinträchtigungen infolge einer großflächigen Dieselspur.

Auslöser war ein auf der rechten Fahrspur liegendes Stützrad, dessen Verursacher bislang unbekannt ist. Ein nachfolgender Sattelzug überfuhr das Fahrzeugteil. Durch die Kollision wurde der Dieseltank des Lkw aufgerissen, sodass sich der ausgelaufene Kraftstoff über eine Strecke von rund 500 Metern auf der Fahrbahn verteilte.

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten mussten gegen 08:30 Uhr die mittlere sowie die rechte Fahrspur gesperrt werden. Die Fahrbahnreinigung dauert derzeit noch an und wird voraussichtlich in den nächsten Minuten abgeschlossen sein.

Im Hechtsheimer Tunnel steht aktuell lediglich die linke Fahrspur für den Verkehr zur Verfügung.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Verkehrszeichenanlagen auf den Schilderbrücken im Bereich des Hechtsheimer Tunnels zu beachten und den dortigen Anweisungen Folge zu leisten. Bei Missachtung droht ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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