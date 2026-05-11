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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A60 bei Mainz-Hechtsheim

A60, Mainz-Hechtsheim (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 19:30 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim West und dem Hechtsheimer Tunnel zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Unfallstelle erstreckte sich über alle drei Fahrstreifen, weshalb die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt gesperrt werden musste. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der erheblichen Beschädigungen mussten zwei der beteiligten Pkw durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das dritte beteiligte Fahrzeug, ein Sattelzug, konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Darmstadt bis etwa 22:20 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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