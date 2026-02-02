Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Untersuchungshaftbefehl gegen einen Kosovaren - Einlieferung in die JVA Stuttgart- Stammheim.

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart einen 38-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Pristina festgenommen.

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe vor. Dieser wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Cybercrime-Zentrum, erwirkt. Es besteht der dringende Tatverdacht, kinderpornografische Inhalte verbreitet zu haben.

Gegenüber der Bundespolizei gab der Mann an, Konsument von Methadon zu sein. Ein entsprechendes Medikament wurde nicht mitgeführt, sodass die Gewahrsamsfähigkeit durch die Filderklinik geprüft und bestätigt wurde. Nach Vorführung beim Amtsgericht wurde die Person in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

