PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der BAB 61

Armsheim (ots)

Am 09.05.2026 gegen 20:17 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Pkw zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer, scherte anschließend sehr knapp vor diesem ein und bremste das Fahrzeug aus. Der Geschädigte verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte anschließend mit einem von hinten herannahenden Fahrzeug.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich mit seinem blauen Audi im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 11:15

    POL-VDMZ: Dieselspur auf der A60 nach Kollision mit Stützrad - Zwei Fahrspuren gesperrt

    A60, Richtung Bingen, Hechtsheimer Tunnel (ots) - Auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen kommt es derzeit zwischen dem Hechtsheimer Tunnel und der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West zu Verkehrsbeeinträchtigungen infolge einer großflächigen Dieselspur. Auslöser war ein auf der rechten Fahrspur liegendes Stützrad, dessen Verursacher bislang unbekannt ist. Ein ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:22

    POL-VDMZ: Unter Alkoholeinfluss LKW gerammt

    A 61/Stromberg (ots) - Beim Einparken seines Sattelzuges auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost streifte ein 48-Jähriger am 07.05.2026 gegen 18:20 Uhr einen dort bereits schon stehenden LKW. Dabei verursachte er einen Schaden am geparkten LKW, den die Polizei auf ca. 1000 Euro schätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem 48-Jährigen Trucker fast ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 02:28

    POL-VDMZ: Gefährlicher Leichtsinn: Essensreste von Autobahnbrücke geworfen.

    Sprendlingen (ots) - Auf der BAB 61 kam es am vergangenen Samstagmittag gegen 13:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Drei Jugendliche hielten sich auf einer Autobahnbrücke auf und warfen Gegenstände auf die Fahrbahn. Ein Verkehrsteilnehmer musste mit seinem Kraftrad stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren