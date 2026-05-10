Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der BAB 61

Armsheim (ots)

Am 09.05.2026 gegen 20:17 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Pkw zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer, scherte anschließend sehr knapp vor diesem ein und bremste das Fahrzeug aus. Der Geschädigte verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte anschließend mit einem von hinten herannahenden Fahrzeug.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich mit seinem blauen Audi im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

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