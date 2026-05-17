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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Rücksichtslose Fahrweise unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

A61 / Worms (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am heutigen Mittag gegen 13:30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz einen grauen Audi A4, dessen Fahrer durch eine äußerst rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auffiel. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer mehrfach Fahrzeuge rechts, unter anderem über den Standstreifen, fuhr dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf, betätigte wiederholt die Lichthupe und bremste andere Verkehrsteilnehmer aus. Darüber hinaus soll der 38-jährige Fahrer während eines Überholvorgangs einem anderen Verkehrsteilnehmer den Mittelfinger gezeigt haben.

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnten das Fahrzeug schließlich feststellen und Höhe Dorsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu zwei Promille.

Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Nötigung eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des grauen Audi A4 machen können oder selbst durch dessen Fahrweise bedrängt, genötigt oder gefährdet wurden, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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