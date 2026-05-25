PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsüberwachung Pfingstreiseverkehr

A61 Gau-Bickelheim (ots)

Am Pfingstmontag wurden Kontrollen hinsichtlich des gültigen Feiertagsfahrverbotes, im Bereich der Autobahnen A61 und A63 durch die Autobahnpolizei veranlasst.

Das Feiertagsfahrverbot gilt für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen sowie Lastkraftwagen mit Anhänger von der Zeit von 00 bis 22 Uhr. Hiervon sind nur Fahrzeuge befreit, die unter eine Ausnahme fallen bzw. eine Ausnahmegenehmigung verfügen.

Kurz vor 8 Uhr morgens konnte ein Lastkraftwagen mit geladenen Klimaanlagen festgestellt werden, der auf der A61 bei Alzey unterwegs war. Der 61 jährige Berufskraftfahrer hatte erst seine Fahrt begonnen und räumte direkt vor Ort ein, dass er sich um einen Tag vertan hatte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Die Weiterfahrt musste unterbrochen werden bis das LKW-Fahrverbot um 22 Uhr endet.

Deutlich auffälliger war ein 33 jähriger Berufskraftfahrer, welcher mehrere PKW's von der Slowakei nach Belgien transportierte. Dieser konnte bei Gau-Bickelheim auf der A61 kontrolliert werden.

Nicht nur, dass er das Fahrverbot missachtete, er wurde von seinem Vorgesetzten dazu auch aufgefordert zu fahren. Ferner konnte festgestellt werden, dass das Gespann zu viele PKW's transportierte.

Hierbei wurde die Ladungshöhe sowie die Fahrzeuglänge überschritten. Hierdurch gab es einen dreifachen Grund, seitens der Polizei, das Fahrzeug vorläufig aus dem Verkehr zu ziehen. Sowohl Fahrer als auch Halter müssen mit einem Bußgeld rechnen. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste dieser eine so genannte Sicherheitsleistung vor Ort zahlen.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 18:40

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach gefährlicher Fahrweise auf der A63

    A63, Richtung Mainz, zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 09:20 Uhr, wurde der Polizei ein schwarzer Mercedes mit auffälligen Rostflecken gemeldet, der auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 16:58

    POL-VDMZ: Rücksichtslose Fahrweise unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

    A61 / Worms (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am heutigen Mittag gegen 13:30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz einen grauen Audi A4, dessen Fahrer durch eine äußerst rücksichtslose und gefährliche Fahrweise auffiel. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer mehrfach Fahrzeuge rechts, unter anderem über den Standstreifen, fuhr dicht auf ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 14:51

    POL-VDMZ: Charity Run: Rund 5.000 Motorradfahrer unterstützen krebskrankes Mädchen

    A60 / Ingelheim am Rhein (ots) - Am heutigen Samstag, den 16.05.2026, fand gegen 11:00 Uhr auf der BAB 60 bei Ingelheim ein Motorradkorso zugunsten eines krebskranken Mädchens statt. Beginnend an der Rastanlage Heidenfahrt Nord fuhr der Korso, bestehend aus etwa 5000 Teilnehmern, über die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Für den Start des Korsos musste die Autobahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren