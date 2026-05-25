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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer fährt in Schlangenlinien vor Fahrzeug der Bundespolizei

A61, Dintesheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt gegen 00:40 Uhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei fällt ihnen im Bereich der Gemarkung Dintesheim der PKW eines 23-jährigen auf, welcher starke Schlangenlinien fährt. Weiterhin können sie eine Verkehrssituation beobachten, bei der ein anderer Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des 23-jährigen gefährdet wird und diesem ausweichen muss. Die Beamten der Bundespolizei entschließen sich den 23-jähren einer Kontrolle zu unterziehen. Hierfür wird eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim hinzugezogen. Im Rahmen der Kontrolle gibt der 23-jährige an, in den Abendstunden Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,04 Promille. Aufgrund des Promille-Werts in Verbindung mit der auffälligen Fahrweise des 23-jährigen wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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