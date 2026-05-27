POL-VDMZ: Auffahrunfall auf Abbiegestreifen
A 61/Gensingen (ots)
Am 26.05.2026 gegen 19:50 Uhr befuhren ein 46-Jähriger mit seinem PKW Audi, ein 21-Jähriger mit seinem PKW BMW und ein 33-Jähriger mit seinem PKW Ford auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen den Sonderfahrstreifen in Richtung Ausfahrt Bad Kreuznach. Dabei musste der 46-Jährige seinen PKW aufgrund eines Rück-Staus mit seinem PKW bis zum Stillstand abbremsen. Auch der 21-Jährige musste bremsen. Der 33-Jährige prallte jedoch infolge mangelnden Sicherheitsabstandes in den BMW des 21-Jährigen und schob diesen auf den Audi. Bei dem Aufprall wurde die 26-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen leicht verletzt. Den Schaden am Ford und am BMW schätzt die Polizei auf je ca. 7.000 Euro. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro.
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