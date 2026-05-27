PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall auf Abbiegestreifen

A 61/Gensingen (ots)

Am 26.05.2026 gegen 19:50 Uhr befuhren ein 46-Jähriger mit seinem PKW Audi, ein 21-Jähriger mit seinem PKW BMW und ein 33-Jähriger mit seinem PKW Ford auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen den Sonderfahrstreifen in Richtung Ausfahrt Bad Kreuznach. Dabei musste der 46-Jährige seinen PKW aufgrund eines Rück-Staus mit seinem PKW bis zum Stillstand abbremsen. Auch der 21-Jährige musste bremsen. Der 33-Jährige prallte jedoch infolge mangelnden Sicherheitsabstandes in den BMW des 21-Jährigen und schob diesen auf den Audi. Bei dem Aufprall wurde die 26-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen leicht verletzt. Den Schaden am Ford und am BMW schätzt die Polizei auf je ca. 7.000 Euro. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pstgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 08:28

    POL-VDMZ: 7 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

    A 61/Gensingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am 26.05.2026 gegen 17:45 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Gemarkung Gensingen. Dort befuhren ein 43-Jähriger mit seinem LKW, ein 40-Jähriger mit seinem PKW VW und ein 56-Jähriger mit seinem PKW Opel die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 40-Jährige fast zeitgleich mit ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:33

    POL-VDMZ: A60 - Unfall im Berufsverkehr mit vier beteiligten Fahrzeugen

    Heidesheim (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08.50 Uhr kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen mussten mehrere Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Zwei Fahrzeugführer schafften es nicht mehr rechtzeitig zu reagieren, wodurch ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 16:09

    POL-VDMZ: PKW-Fahrer fährt in Schlangenlinien vor Fahrzeug der Bundespolizei

    A61, Dintesheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt gegen 00:40 Uhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei fällt ihnen im Bereich der Gemarkung Dintesheim der PKW eines 23-jährigen auf, welcher starke Schlangenlinien fährt. Weiterhin können sie eine Verkehrssituation beobachten, bei der ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren