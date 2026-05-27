Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 7 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

A 61/Gensingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am 26.05.2026 gegen 17:45 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Gemarkung Gensingen. Dort befuhren ein 43-Jähriger mit seinem LKW, ein 40-Jähriger mit seinem PKW VW und ein 56-Jähriger mit seinem PKW Opel die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 40-Jährige fast zeitgleich mit dem 56-Jährigen kurz nach er Anschlussstelle Bad Kreuznach vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei der 56-Jährige mit seinem Opel in das Heck des VW des 40-Jährigen prallte. Der VW drehte sich und kollidierte mit dem Sattelauflieger. Der 56-Jährige prallte mit seinem Opel in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurden alle fünf Insassen im VW im Alter zwischen einem und 41 Jahren leicht verletzt. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Opel wurde der 40-Jährige Fahrer leicht verletzt, sein 28-jähriger Beifahrer wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden am VW schätzte die Polizei auf ca. 10.000 Euro, den am Opel ebenfalls. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Den Sachschaden an den Schutzplanken schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro. Sowohl der VW als auch der Opel mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch eine Streife der PI Bingen und der PI Bad Kreuznach sowie die Feuerwehren Gensingen und Sprendlingen mit 20 Kräften und der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen.

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