Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei Rostock ermittelt nach Diebstahl eines Elektrorollstuhls - Nachbarn helfen bei Aufklärung

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Freitagabend drei mehrfach polizeibekannte Jugendliche einen Elektrorollstuhl entwendet haben sollen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die 15- und 16-jährigen Tatverdächtigen den Elektrorollstuhl am frühen Abend im Bereich der Erich-Schlesinger-Straße gestohlen haben. Der geschädigte Mann informierte daraufhin neben der Polizei auch seine Nachbarn. Diese stellten die Jugendlichen wenig später mit dem Krankenfahrstuhl fest und verständigten die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden deutschen Tatverdächtigen sowie ein in Syrien geborener 16-Jähriger zunächst. Zwei der Jugendlichen konnten jedoch in der Joachim-Jungius-Straße gestellt werden. Der dritte Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf der Ermittlungen ebenfalls namentlich bekannt.

Bei der Durchsuchung der festgestellten Personen fanden die Beamten unter anderem Handschuhe des Geschädigten, die als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt wurden.

Der entwendete Elektrorollstuhl wurde zudem erheblich beschädigt. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich außerdem Hinweise, dass die drei Tatverdächtigen im Bereich eines Parkplatzes in der Rostocker Südstadt einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben sollen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des unbefugten Gebrauchs des Fahrzeugs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell