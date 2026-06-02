Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Über 70 Zaunfelder aus Baumarkt in Ludwigslust gestohlen

Ludwigslust (ots)

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter 74 Doppelstabmatten aus einem Baumarkt in Ludwigslust entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zum umfriedeten und verschlossenen Außenbereich des Marktes verschafft. Von dort entwendeten sie insgesamt 74 anthrazitfarbene Doppelstabmatten in der Größe 200 x 183 Zentimeter, die auf insgesamt drei Paletten gelagert waren.

Die Zaunfelder haben die Täter offenbar auf ein größeres Fahrzeug, gegebenenfalls auch mit einem Anhänger geladen und abtransportiert. Insgesamt beläuft sich der entstandene Stehlschaden auf etwa 5.200 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Zeugen, die zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr verdächtige Beobachtungen am Tatort in der Wöbbeliner Straße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110) zu melden. Auch Hinweise zum Verbleib der Zaunfelder nimmt die Polizei entgegen.

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