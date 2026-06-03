Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 84-jährige Frau nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Wittenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenburg ist am gestrigen Nachmittag eine Frau schwer verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes-Transporters gegen 15:10 Uhr vom Bürgermeister-Ahrens-Ring in die Straße Steintor abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer querenden Fußgängerin, die infolge des Aufpralls stürzte.

Die 84-jährige Fußgängerin zog sich dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schwerin ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

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