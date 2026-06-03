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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 84-jährige Frau nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Wittenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenburg ist am gestrigen Nachmittag eine Frau schwer verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes-Transporters gegen 15:10 Uhr vom Bürgermeister-Ahrens-Ring in die Straße Steintor abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer querenden Fußgängerin, die infolge des Aufpralls stürzte.

Die 84-jährige Fußgängerin zog sich dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schwerin ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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