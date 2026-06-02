Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchte räuberische Erpressung in Rostock-Lütten Klein - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am gestrigen Montagabend, 1. Juni 2026, soll es gegen 18:10 Uhr in der Kopenhagener Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Geschädigte im Bereich der Buswendeschleife auf, als sie von einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen wurden. Die Tatverdächtigen sollen unvermittelt auf die Geschädigten eingeschlagen und gleichzeitig die Herausgabe eines Mobiltelefons gefordert haben. Dieser Forderung kam der betroffene Geschädigte jedoch nicht nach. Zudem sollen die Tatverdächtigen eine Axt mit sich geführt haben, mit der jedoch niemand verletzt wurde.

Eine Zeugin wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam, lief auf die Gruppe zu und forderte die Tatverdächtigen auf, ihr Handeln zu unterlassen. Daraufhin flüchteten die drei Personen in unbekannte Richtung.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Jugendliche bzw. junge Erwachsene - etwa 175 bis 180 cm groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - dunkel gekleidet - einer der Tatverdächtigen trug ein helles Basecap

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 zu melden.

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