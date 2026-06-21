PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchen in Bankfiliale einzubrechen

Wiehl (ots)

Kriminelle wollten am 18. Juni (Donnerstag) in eine Bankfiliale in der Oberwiehler Straße einbrechen. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie zwei schlanke und mit Stirnlampen ausgerüstete Personen mehrere Minuten versuchen, die Tür zum Foyer aufzuhebeln (3:48 Uhr bis 3:51 Uhr). Als ihnen dies misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 11:45

    POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

    Lindlar (ots) - Auf der L84 (Burghof), zwischen Vellingen und Hohkeppel, kam es am 20. Juni (Samstag) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Hennef fuhr von Hohkeppel in Richtung Vellingen, als ihm gegen 12:10 Uhr kurz vor einer Kurve ein 67-Jähriger auf seinem Motorrad entgegenkam. Der Autofahrer konnte sehen, wie der Zweiradfahrer eine unvermittelte Lenkbewegung ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 17:05

    POL-GM: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge mit zwei verletzten Personen

    Reichshof (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurde eine Person leicht, eine weitere Person schwer verletzt. Am 19.06.2026 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 53jährige Waldbröler die L342 aus Richtung Rothemühle kommend, in Fahrtrichtung Wildbergerhütte. Vor der Ortslage Nosbach geriet der Unfallverursacher aus bisher ungeklärter Ursache in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren