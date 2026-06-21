Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchen in Bankfiliale einzubrechen

Wiehl (ots)

Kriminelle wollten am 18. Juni (Donnerstag) in eine Bankfiliale in der Oberwiehler Straße einbrechen. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie zwei schlanke und mit Stirnlampen ausgerüstete Personen mehrere Minuten versuchen, die Tür zum Foyer aufzuhebeln (3:48 Uhr bis 3:51 Uhr). Als ihnen dies misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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