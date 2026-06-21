Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Lindlar (ots)

Auf der L84 (Burghof), zwischen Vellingen und Hohkeppel, kam es am 20. Juni (Samstag) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Hennef fuhr von Hohkeppel in Richtung Vellingen, als ihm gegen 12:10 Uhr kurz vor einer Kurve ein 67-Jähriger auf seinem Motorrad entgegenkam. Der Autofahrer konnte sehen, wie der Zweiradfahrer eine unvermittelte Lenkbewegung machte und unmittelbar darauf mit der linken Fahrzeugseite seines Autos kollidierte. Der 67-Jährige kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen aus Markgröningen in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Hennefer und seine 56-jährige Beifahrerin überstanden den Verkehrsunfall verletzungsfrei. Weder das Auto noch das Motorrad waren noch fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.

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