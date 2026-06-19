Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchen Kellertür aufzuhebeln

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. Juni) wollten Unbekannte in ein Restaurant in der Kölner Straße einbrechen, indem sie versuchten, die Kellertür des Lokals aufzuhebeln - ohne Erfolg. Die Tür hielt stand und die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Der versuchte Einbruch ereignete sich unweit der Einmündung zur Straße "Im Schlenkerhof".

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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