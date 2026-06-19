Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Waldbröler bei Motorradunfall schwer verletzt
Morsbach (ots)
Bei einem Alleinunfall am späten Donnerstagabend (18. Juni) wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer war auf der Straße "Grube Sonne" (L324) von der Wissener Straße in Richtung der Straße "Eichhardsdelle" unterwegs, als er gegen 23:45 Uhr in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen zu Fall kam. Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen in ein Krankenhaus.
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