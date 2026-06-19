POL-GM: Waldbröler bei Motorradunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Am frühen Morgen des 18. Juni (Donnerstag) stiegen zwei Unbekannte durch ein Fenster in den Lagerraum einer Kfz-Werkstatt in der Vollmerhauser Straße in Gummersbach ein. Als der Inhaber der Werkstatt im Tagesverlauf das offenstehende Fenster und den durchwühlten Raum bemerkte, sah er sich die Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera an. Auf dem Videomaterial konnte er zwei männliche Personen sehen, die sich um 5:15 Uhr Zugang zum Lagerraum ...

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