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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Waldbröler bei Motorradunfall schwer verletzt

Morsbach (ots)

Bei einem Alleinunfall am späten Donnerstagabend (18. Juni) wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer war auf der Straße "Grube Sonne" (L324) von der Wissener Straße in Richtung der Straße "Eichhardsdelle" unterwegs, als er gegen 23:45 Uhr in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen zu Fall kam. Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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