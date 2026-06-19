Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge mit zwei verletzten Personen

Reichshof (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurde eine Person leicht, eine weitere Person schwer verletzt. Am 19.06.2026 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 53jährige Waldbröler die L342 aus Richtung Rothemühle kommend, in Fahrtrichtung Wildbergerhütte. Vor der Ortslage Nosbach geriet der Unfallverursacher aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit der ihm entgegenkommenden 52jährigen Freundenbergerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, die Unfallgegnerin leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer von ca. 2,5 Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

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