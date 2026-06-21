Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flucht vor der Polizei endet im Grünstreifen

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Reichshof (ots)

Am Samstag (20. Juni, 2:20 Uhr) wollten Polizisten auf der Wiehler Straße (L96) in Reichshof-Wehnrath einen Citroen kontrollieren. Sobald die Beamten Anhaltezeichen gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer sein Auto und versuchte augenscheinlich zu flüchten. Die sich anschließende Verfolgung erstreckte sich auf einer Strecke von etwa zwölf Kilometern über die Ortschaften Volkenrath, Drespe, Pettseifen, Berghausen, Dorn und Alpe. Von Alpe fuhr der Citroen erneut Richtung Berghausen und wollte weiter über die "Bergstraße" wieder Richtung Dorn flüchten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, landete im Grünstreifen und versuchte fußläufig zu flüchten. Polizeikräften gelang es, dem Fahrer habhaft zu werden; es handelte sich um einen 20-jährigen Reichshofer. Der 20-Jährige hatte keinen Führerschein. Weiter war der Citroen nicht zugelassen und eine Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Da sich bei dem Reichshofer Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Fluchtauto wurde sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

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