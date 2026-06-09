Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Unbekannter kollidiert mit Schutzplanke

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Freitag (05.06.), gegen 11 Uhr, und Montag (08.06.), gegen 8.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 3336 aus Richtung Ludwigsau-Niederthalhausen kommend in Richtung Rotenburg-Wüstefeld. Der Unbekannte kollidierte mit der Schutzplanke und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

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