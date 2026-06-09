POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Unbekannter kollidiert mit Schutzplanke
Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Freitag (05.06.), gegen 11 Uhr, und Montag (08.06.), gegen 8.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 3336 aus Richtung Ludwigsau-Niederthalhausen kommend in Richtung Rotenburg-Wüstefeld. Der Unbekannte kollidierte mit der Schutzplanke und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Polizeistation Rotenburg)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell