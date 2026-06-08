Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Mann schlägt auf Streifenwagen

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Samstag (07.06.2026) musste ein alkoholisierter Mann ins Polizeigewahrsam, nachdem er zunächst eine Frau belästigt hatte und nach Eintreffen von Polizeibeamten auf deren Streifenwagen schlug.

Der 36-Jährige hielt sich um 1.30 Uhr an der Tankstelle in der Wandhofener Straße auf und belästigte dort eine Mitarbeiterin. Daraufhin erschienen Polizeibeamte vor Ort. Er schwankte und stolperte und wurde aggressiv. Im Zuge dessen ging er auf den Streifenwagen zu und schlug mit der Hand auf die Motorhaube. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann die Beamten angreifen könnte, fixierten sie den aggressiven 36-Jährigen.

Bei der Befragung verweigerte er daraufhin jegliche Angaben und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. In der Polizeiwache zeigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille an. Die Polizisten entließen ihn am nächsten Morgen. (rst)

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