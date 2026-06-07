Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl im Haus einer Senioren-Wohngemeinschaft

Hagen (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 17:40 Uhr in der Hagener Innenstadt, in dem Haus einer Senioren-Wohngemeinschaft, zu einem Diebstahl.

Gegen 17:40 Uhr kehrte eine 77-jährige Hagenerin mit ihrer 58-jährigen Begleitung zurück in das Haus ihrer Senioren-Wohngemeinschaft. Zuvor waren beide Frauen in der Hagener Innerstadt unterwegs. Im Eingangsbereich wurde die Geschädigte und ihre Begleitung von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hielt der Geschädigten ein Schreiben vor und fragte sie zeitgleich nach einer Wegbeschreibung. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Mann von dem Seniorenheim aus, fußläufig in die Richtung der Hagener Innenstadt. Kurz nachdem der Mann sich entfernt hatte, bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Bauchtasche aus dem Korb ihres Rollators. In der Bauchtasche befand sich eine Geldbörse mit etwa 70 Euro Bargeld.

Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, drei-Tage Bart, schlanke Statur. Bekleidet war der Mann mit einer Mütze und einer grau-beigen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 9860 entgegen. (AO)

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