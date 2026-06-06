Polizei Hagen

POL-HA: Spielgeräte gestohlen

Hagen (ots)

Traurig werden vermutlich die Schüler und Schülerinnen der Grundschule Helfe sein, wenn sie ab Montag wieder die offene Ganztagsschule (OGS) besuchen.

Am Freitagmorgen (08:15 Uhr) meldete sich die Leiterin der OGS bei der Polizei Hagen, nachdem sie an ihrer Schule (Helfer Str. 76, 58099 Hagen) einen Diebstahl festgestellt hatte.

Auf dem Schulhof der Grundschule steht ein massiver Metallcontainer, indem Spielgeräte für die Kinder der OGS gelagert werden. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (03.06.) und Freitag (05.06.) haben unbekannte Personen den verschlossenen Container aufgebrochen und fast den gesamten Inhalt gestohlen. Die Menge der Spielgeräte lässt den Schluss zu, dass diese mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein müssen.

Gestohlen wurden u.a. 15 Kinderfahrzeuge (Bobbycars, Dreiräder, Pedalos, Skateboards usw.), 10 Fahrradhelme, diverse Springseile, ein Tischtennisset und verschiedene Bälle. Die Spielgeräte haben einen Gesamtwert von ca. 2500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen die sich auf dem Schulhof befunden haben, können bei jeder Polizeiwache oder unter der Telefonnummer 02331 / 9862060 gemeldet werden. (tr)

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