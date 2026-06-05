Polizei Hagen

POL-HA: Mann rastet in Wohnung aus: Polizei wird zu häuslicher Gewalt gerufen

Hagen-Boele (ots)

Im Stadtteil Boele rastete ein 36 Jahre alter Mann am Donnerstag (04.06.2026) im Beisein seiner Ehefrau aus. Dabei verletzte er sie und verwüstete die gemeinsame Wohnung.

Die Beamten wurden gegen 17.30 Uhr zu der Wohnung gerufen, in der sie diverse Gegenstände sowie Wasser auf dem Boden feststellten. Die Frau erklärte, dass es zuvor zu Zahlungsstreitigkeiten zwischen den Ehepartnern gekommen war. Im Zuge dessen hatte ihr 36-jähriger Mann einen Wutausbruch, bei dem er Gegenstände durch die Wohnung warf und seiner Frau ins Gesicht kniff. Sie wurde leicht verletzt.

Zur Verhinderung weiterer Übergriffe und um der Frau die Möglichkeit zu geben, weitere Hilfsangebote einzuholen, wurde der Mann durch die Einsatzkräfte der Wohnung verwiesen. Zudem darf er für 14 Tage nicht dorthin zurückkehren. Kommt er dem Verbot nicht nach, ist ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro fällig. (rst)

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