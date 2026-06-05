Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Jugendlicher zerbricht Fenster eines Gemeindehauses

Bild-Infos

Download

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Mitarbeiter einer Kirchengemeinde meldete dem in Altenhagen ansässigen Bezirksdienst der Hagener Polizei, dass am Mittwoch (03.06.2026) ein Fenster im Eingangsbereich des Gemeindehauses in der Schmale Straße vorsätzlich beschädigt worden war. Einer der Beamten nahm den Vorfall als Anzeige auf.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein bislang unbekannter Jugendlicher für das Brechen der Fensterscheibe verantwortlich. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, melden sich bitte telefonisch unter 02331 986 2066. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell