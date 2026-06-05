Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Feuer: Parkbank brennt ab

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Freitag (05.06.2026) stellte eine Zeugin in der Grünanlage in der Straße "Am Gosekolk", angrenzend an den Kurt-Schumacher-Ring, eine brennende Parkbank fest. Gegen 2.30 Uhr alarmierte sie die Feuerwehr, die ein vollständiges Abbrennen der Bank jedoch nicht mehr verhindern konnte. Hinweise auf eine Täterschaft liegen nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte telefonisch an 02331 986 2066. (rst)

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