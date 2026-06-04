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Polizei Hagen

POL-HA: 20-jähriger führt PKW ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am späten Mittwochabend fiel einer Polizeistreife im Bereich des Berliner Platzes ein PKW auf, dessen Abblendlicht defekt war. Die Beamten entschlossen sich, dass Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer aus Hagen keine Fahrerlaubnis besaß. Ferner konnte festgestellt werden, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt hatte. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 20-jährige stark geweitete Pupillen hatte. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv- der Fahrer hatte Kokain konsumiert. Der 20-jährige wurde zur Polizeiwache Hoheleye gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss. (Kli.)

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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