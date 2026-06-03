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Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz - Hagener Polizei durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt

Hagen (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei waren am Dienstagnachmittag (02.06.2026) bis in den späten Abend hinein am und um den Hauptbahnhof sowie in Wehringhausen unterwegs und wurden dabei durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Der Schwerpunkteinsatz begann gegen 15 Uhr mit Personenkontrollen in der Straße Am Hauptbahnhof. Die Beamten überprüften circa 20 Personalien und zeigten anschließend Präsenz in der Bahnhofstraße und am Graf-von-Galen-Ring. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem etwa 60 weitere Personen und mehrere Fahrzeuge. Dabei ahndeten sie mehrere Verkehrsverstöße. Am Bodelschwinghplatz kontrollierten die Polizisten einen 47-jährigen Mann, der mit Drogen gefüllte "Bubbles" im Mund hatte und Widerstand leistete. (gesonderte Pressemeldung zu diesem Sachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6287331) Für die Zukunft sind bereits weitere Schwerpunkteinsätze in Planung. (sen)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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