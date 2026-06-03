POL-HA: Zeuge meldet kiffende Autofahrerin - Drogentest schlägt an
Hagen-Mitte (ots)
Ein Zeuge alarmierte am Dienstagnachmittag (02.06.2026) die Polizei, weil er auf eine Autofahrerin aufmerksam geworden war, die offenbar am Steuer einen Joint rauchte. Er nannte den Polizisten das Kennzeichen des verdächtigen Autos. Gegen 14.30 Uhr hielten die Beamten die 28-jährige Fahrerin am Bergischen Ring an und führten einen Drogenvortest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben, gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sen)
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