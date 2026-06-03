POL-HA: Zeuge meldet kiffende Autofahrerin - Drogentest schlägt an

Hagen (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem 19-jährigen Mann, der seit Sonntagmorgen (31.05.2026) gegen 9 Uhr von seiner Wohnanschrift in Hagen abgängig ist. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, fahndet die Polizei nun öffentlich. Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß und hat eine kräftige Figur, blondes Haar sowie einen rötlichen Kinnbart. Er ist bekleidet mit ...

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