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Polizei Hagen

POL-HA: Pizzalieferant ausgeraubt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu tatverdächtigen Jugendlichen

Hagen-Haspe (ots)

Mehrere Jugendliche raubten am späten Montagabend (01.06.2026) einen 25-jährigen Mann aus, der eine Pizzabestellung in Haspe ausliefern wollte. Er begab sich um circa 23 Uhr mit seiner Lieferung zu einem Mehrfamilienhaus in der Tillmannstraße. Da der Name der Person, die die Bestellung aufgegeben hatte, nicht auf dem Klingelschild aufgeführt war, rief er die Telefonnummer des Bestellers an. Der Anruf verlief ohne Erfolg.

Kurz darauf erschienen fünf Jugendliche hinter ihm. Die Unbekannten packten ihn, wodurch er auf den Boden fiel. Die Jungen entwendeten daraufhin die gefüllte Transportbox und flüchteten über den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung des "Zip Spielplatzes".

Trotz einer Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamten keine tatverdächtigen Jugendlichen antreffen.

Die jungen Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 17 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare. Einer der Jugendlichen hatte zudem einen Schnurrbart. Untereinander sprachen die Jungen auf einer fremden Sprache.

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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